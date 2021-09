Terceira fase da privatização da Efacec lançada em Diário da República

investidores que apresentaram propostas vinculativas, ou seja, os grupos DST SGPS e Sing - Investimentos Globais. Estas são as duas únicas candidatas a ficar com os 71,73% das ações nacionalizadas da Efacec.



A terceira vase da reprivatização da Efacec, durante a qual dois investidores vão ter de melhorar as suas propostas, foi lançada nesta quarta-feira, 8 de setembro, em Diário da República A resolução do Conselho de Ministros, que foi aprovada a 2 de setembro e publicada hoje, estabelece a realização de uma terceira fase de negociação do processo de reprivatização da Efacec, "com vista à apresentação de propostas vinculativas melhoradas e finais".Para esta terceira fase seguem os doispotenciar o seu conhecimento técnico em áreas estratégicas e, bem assim, definir um quadro sustentável de capitalização da empresa tendo em vista a melhoria do seu quadro financeiro", lê-se na resolução.Embora não defina um prazo limite para os investidores apresentarem as suas propostas melhoradas, o Governo espera concluir o processo antes do final deste ano