Tesla quer acelerar nos seguros para aliviar prémios dos clientes

A Tesla está a avançar num novo negócio, o dos seguros, com o objetivo de aliviar os custos com os prémios para os clientes da empresa.

A empresa liderada por Elon Musk anunciou, na semana passada, que iria iniciar-se na oferta de seguros para os seus clientes, com o objetivo de garantir preços 20% a 30% mais baixas.