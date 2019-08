A Tesla estará assim a intensificar os seus esforços para encontrar uma morada para a sua primeira unidade de produção europeia depois de, em junho, o CEO da empresa, Elon Musk, ter admitido que a Alemanha é a sua "primeira escolha para a Europa".



"Talvez faça sentido na fronteira entre a Alemanha e França, perto dos países da Benelux", escreveu Musk no Twitter, em resposta a uma pergunta sobre a Tesla pretende instalar na Alemanha a sua primeira fábrica na Europa, que se deverá tornar o segundo maior mercado mundial de carros elétricos, superada apenas pela China.



A Tesla está numa verdadeira luta contra o tempo, numa altura em que as fabricantes automóveis convencionais estão a "acordar" definitivamente para as alternativas elétricas, com marcas de peso como a Mercedes-Benz, Jaguar e Audi a oferecerem um número crescente de modelos a bateria.



No segundo trimestre deste ano, a empresa fundada e liderada por Elon Musk fabricou e vendeu mais carros do que em qualquer outro trimestre da sua história. Ainda assim, teve um resultado líquido negativo de 408 milhões de dólares, o que significa que já conta, no acumulado do ano, com mais de mil milhões de dólares de perdas (atendendo a que no primeiro trimestre registou perdas de 702 milhões de dólares).

A Tesla quer construir a sua primeira fábrica na Europa, e já analisou alguns locais na Alemanha, nomeadamente na região da Renânia do Norte-Vestfália, de acordo com o jornal alemão Rheinische Post.Há cerca de uma semana também o jornal NWZ adiantava que representantes da fabricante norte-americana de carros elétricos haviam inspecionado alguns locais na região da Baixa Saxónia.