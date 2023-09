Tiago de Noronha troca BNP Paribas por Semapa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O diretor da área de banca de investimento do BNP Paribas em Portugal, Tiago de Noronha, deixou o banco francês, ao fim de 15 anos, e junta-se agora à Semapa, onde vai desempenhar funções de diretor de investimentos.A notícia é avançada pela Bloomberg, que cita um representante da Semapa. Antes do BNP Paribas, Noronha, de 46 anos, trabalhou no Banco Santander.Tanto Noronha, como o BNP Paribas recusaram comentar a mudança.A Semapa controla a cimenteira Secil e a Navigator, uma das maiores papeleiras da Europa.