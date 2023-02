TotalEnergies e AirLiquide querem hidrogénio para pesados nas estradas da Europa

Leia Também Air Liquide, Toyota e CaetanoBus assinam parceria para desenvolver cadeia de valor do hidrogénio

As energéticas TotalEnergies e a Airliquide vão criar uma rede de estações de hidrogénio destinadas a pesados em estradas da Europa, com o objetivo de facilitar o acesso à energia renovável, bem como desenvolver e reforçar esta alternativa ao petróleo, numa altura em que a Europa tem dado ímpeto a alternativas ao combustível fóssil.O projeto vai ser feito com recurso a uma "joint venture", co-gerida por ambas, para instalar mais de 100 estações de hidrogénio nas principais estradas de França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo e Alemanha."Esta iniciativa ajudará a facilitar o acesso ao hidrogénio, o que permitirá o desenvolvimento da sua utilização para o transporte de mercadorias e um maior reforço do setor do hidrogénio", revelaram as empresas numa nota de imprensa conjunta. Esta surge numa altura em que a Europa pretende diminuir a dependência do petróleo, não só devido às sanções à Rússia como pelas ambiciosas metas ambientais do bloco, o que tem dado força a outras alternativas, como o hidrogénio.Mas, para isso, segundo o vice-presidente da Liquide Group, é preciso primeiro criar as condições necessárias ao seu uso. "O hidrogénio oferece benefícios claros para a circulação de pesados. Para promover a sua utilização generalizada, é imperativo acelerar o desenvolvimento de infraestruturas de reabastecimento e oferecer aos fabricantes de veículos e operadores de transporte uma rede suficientemente densa de estações".Além da construção das estações, ambas vão ficar encarregues de operá-las, fazer o investimento requerido, bem como adquirir hidrogénio no mercado e distribuí-lo ao seu transporte clientes.A "joint venture" está planeada para começar este ano, embora ainda esteja sujeita à finalização da documentação contratual apropriada e a aprovações regulamentares.As empresas, em novembro de 2022, já tinham colaborado para produzir hidrogénio com baixo teor de carbono nas instalações de Grandpuits em França.