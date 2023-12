Trabalho temporário: espanhola Externa entra em Portugal com duas compras

A galega Externa, especializada em gestão de recursos humanos, trabalho temporal e "outsourcing", comprou em novembro duas empresas portuguesas, a Winworking Trabalho Temporário e a Winworking Serviços.



As aquisições marcam a entrada da empresa do país vizinho no mercado português e também a sua primeira incursão fora de Espanha.



A Externa conta com 14 escritórios em Espanha e soma agora a presença em Portugal, sendo que as duas empresas adquiridas trabalham com empresas de mercados como França, Países Baixos, Reino Unido, Alemanha e EUA.



Segundo o La Voz de Galicia, a Externa espera fechar este ano com uma faturação de aproximadamente 40 milhões de euros. Já as duas empresas portuguesas, sediadas em Matosinhos, deverão alcançar receitas de seis milhões. A Winworking foi fundada em 2019 por Júlio Ferreira Monteiro e Sérgio Lamego Carvalho, detentores em partes iguais do capital das duas empresas.



O CEO da Externa, Pastor López Docampo, indica que as duas empresas portuguesas contam com meio milhar de trabalhadores e a empresa galega prevê abrir nos primeiros três meses do próximo ano um escritório em Lisboa. "Temos um objetivo de faturação entre 9 e 10 milhões de euros em 2024 para a divisão portuguesa", revela ainda.