Tráfego de pesados cresce face a 2019 com mudanças no consumo

O tráfego médio diário nas autoestradas nacionais registou até ao final do terceiro trimestre de 2021 um aumento de 8,2% face ao mesmo período de 2020, mas comparando com 2019 apresentou ainda uma quebra de 17,1%. No entanto, de acordo com a Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens (APCAP), na rede dos seus 24 associados verifica-se que no tráfego de veículos pesados "o panorama ...