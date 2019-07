Três novas empresas investem cerca de 20 milhões e criam 150 empregos em Valença

Três novas empresas das áreas de logística e metalurgia vão instalar-se em Valença, num investimento que oscilará entre os 15 e os 20 milhões de euros, criando cerca de 150 novos postos de trabalho, disse hoje fonte autárquica.

Contactada pela agência Lusa, aquela fonte apontou para setembro o início da instalação das três novas unidades.

As três novas unidades, duas de capital espanhol e uma portuguesa, vão ficar situadas no parque empresarial de Valença, onde já adquiriram, à Interminho, sociedade gestora de parques empresariais, cerca de 75 mil metros quadrados de terrenos.

"A crescente dinâmica de instalação de novas unidades industriais no Parque Empresarial de Valença, em Gandra, está a ser acompanhada pela beneficiação das acessibilidades", explicou, hoje, o município, em nota enviada à imprensa.

No documento, a autarquia da segunda cidade do distrito de Viana do Castelo, acrescentou estar a "intervir nas vias de circulação e acesso ao parque empresarial, em Gandra, de modo a reforçar a fluidez dos fluxos de trânsito, bem como permitir a sua futura ampliação".

"Em concurso está já primeira fase da via de ligação do parque empresarial à Estrada Nacional (EN) 13, com um valor base de 330 mil euros. Com esta obra nascerá o principal acesso rodoviário ao parque empresarial com uma nova via entre a estrada de Cerdal e o parque empresarial".

A empreitada da primeira fase contempla a criação de uma rotunda na Estrada Municipal (EM) 511-2, localmente conhecida por estrada de Cerdal.

Numa segunda fase, sublinhou a autarquia, "esta via terá continuidade até à EN 13, numa intervenção que colocará uma via rápida de acesso desde o Parque ao nó de acessos à autoestrada A3 e às vias do Atlântico, em Espanha".