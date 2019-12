Criação de empresas bate novo máximo histórico em 2019

A um mês do final de 2019, o número de empresas constituídas em Portugal já ultrapassou o total do ano passado (45.191), estando assim garantido um novo máximo histórico neste indicador.

Nos primeiros 11 meses deste ano já foram criadas 45.471 empresas no país, de acordo com os dados disponibilizados pela Informa D&B. É um aumento de 8,3% face ao mesmo período do ano passado, que já tinha sido de crescimento a dois dígitos.

O barómetro de análise de tendências desta consultora mostra ainda que mais de 90% desta evolução na constituição de empresas deve-se ao contributo dos setores da construção e dos transportes. Em particular na rubrica do transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros, que engloba as plataformas eletrónicas como a Uber.

Em sentido contrário, entre as atividades menos "empreendedoras" estão o imobiliário, o retalho e o alojamento e restauração. Neste último setor, destaca a Informa D&B uma nota de imprensa, "o recuo deve-se à quebra no subsetor do alojamento de curta duração, já que a área da restauração mantém níveis semelhantes a 2018".

No que toca aos novos processos de insolvência (2.022), o barómetro mostra um recuo de 7% até novembro, em termos homólogos. Já os encerramentos diminuíram a um ritmo ainda mais forte (15%), num total de 13.836 casos, sendo que apenas o setor da agricultura e dos recursos naturais registou mais fechos de empresas neste período.