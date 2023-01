Tribunal de Contas fez 74% das compras por ajuste direto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Três em cada quatro compras do Tribunal de Contas foram feitas com recurso a ajuste direto. Segundo avança esta segunda-feira o Jornal de Notícias , de 2008 a 2022, os contratos de aquisição de bens e serviços que constam do portal Base mostram que o recurso a esta modalidade ocorreu em 74% dos casos.Desta forma, em 454 contratos efetuados desde 2008, 336 foram sem concurso, aponta o jornal.

Contudo, desde 2020, ano em que o juiz conselheiro José Tavares assumiu a presidência do TdC, há mais procedimentos abertos à concorrência, havendo menor apetência para o ajuste direto. Tribunal justifica que tal se deve à alteração da lei feita em 2017 que limita o montante máximo dos ajustes.





Leia Também TdC questiona "utilidade" da manutenção do regime especial de contratação pública