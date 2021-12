Portuguesa Unbabel compra empresa de tradução britânica Lingo24

Leia Também A amarga experiência da Unbabel na pandemia

A Unbabel, plataforma de tradução automática que alia inteligência artificial e edição humana para ajudar as empresas a fornecer apoio multilingue em escala, anunciou ter adquirido a concorrente britânica Lingo24 para expandir a sua capacidade, com foco nos serviços de marketing e de apoio ao cliente. O valor do negócio não foi divulgado."Esta aquisição permitirá à Unbabel fornecer experiências consistentes e traduções de elevada qualidade nos serviços de marketing e de apoio ao cliente, de forma a acelerar o seu crescimento, melhorando os indicadores de satisfação e de fidelização do cliente", indica a empresa, de origem portuguesa, num comunicado enviado esta quinta-feira às redações."A Lingo24 é o parceiro ideal para acelerar o crescimento da Unbabel pelo seu portfólio de clientes, talento notável e pela sua profunda experiência em localização, tradução e marketing. Esta aquisição permitir-nos-áproporcionar experiências multilingues consistentes e de alta qualidade não só no serviço ao cliente, mas também no marketing", realça o CEO e cofundador da Unbabel, Vasco Pedro, citado na mesma nota.Já o CEO da Lingo24, empresa fornecedora de serviços linguísticos com experiência na tradução de conteúdos para múltiplos formatos destaca que a aquisição vai possibilitar "fornecer conteúdo multilingue de alta qualidade para marcas globais que procuram otimizar a sua estratégia de localização e de comunicação multilingue". "Com esta união de forças podemos agora crescer para além do conteúdo localizado e oferecer apoio multilingue aos nossos clientes que procuram expandir-se para novas regiões", reforça Andrew Campbell.Segundo um relatório da própria start-up portuguesa, com sede em São Francisco, sete em cada dez consumidores acreditam ser muito importante que uma marca promova e apoie os seus produtos e serviços na sua língua materna, mas para as empresas globais, que geram muito conteúdo, acaba por ser "difícil escalar estes esforços para mercados e canais". Além disso, assinala, "muitas vezes, o processo de localização é altamente fragmentado e descentralizado, o que aumenta a dificuldade de oferecer traduções perfeitas no seu idioma nativo".Esse é o cenário que a Unbabel pretende contrariar. "A combinação entre a incomparável tecnologia de inteligência artificial da Unbabel, que lhe permite às empresas comunicar em diferentes idiomas através de chat, e-mail e FAQs, e a perícia do Lingo24 em ajudar as organizações a fornecer conteúdos multilingues à escala, tornará possível automatizar as language operations [operações linguísticas] nos serviços de marketing e de serviço ao cliente", refere a empresa em comunicado.