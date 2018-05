Uber Eats chega ao Porto com mais de 60 restaurantes

Os cachorrinhos do Gazela, a francesinha do Café Velasquez, os pregos do Venham Mais Cinco ou as panquecas do Diplomata já estão disponíveis para entrega no Porto através da aplicação móvel Uber Eats, que arranca com mais de 60 restaurantes como parceiros.

Com distribuição da Foz até às Antas e da Ribeira até Arca d’Água, o serviço lançado esta quarta-feira, 9 de Maio, na cidade Invicta vai funcionar todos os dias da semana entre as 12h e a meia-noite. Cada encomenda, sem valor mínimo, tem uma taxa de entrega fixa no valor de 2,90 euros.