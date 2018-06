Uber vai expandir serviço de aluguer de bicicletas eléctricas à Europa

A Uber anunciou esta quarta-feira, 6 de Junho, que vai lançar o seu serviço de aluguer de bicicletas eléctricas pela primeira vez na Europa. A empresa quer expandir as suas ofertas no mercado internacional para incluir formas de transporte mais ecológicas, segundo avança a Bloomberg.





A cidade de Berlim, na Alemanha, vai ser a primeira cidade europeia a beneficiar deste serviço de aluguer de bicicletas eléctricas, apelidadas de Jump. A Uber pretende introduzir este modo de transporte na capital alemã antes do final do Verão, tendo já outras cidades europeias em vista.





"Quando se sobe para cima destas bicicletas e se começa a pedalar, sentimo-nos como o super-homem", afirmou Dara Khosrowshahi, CEO da Uber, citado na Bloomberg. "Isto é potencialmente uma substituição para as viagens da Uber, e podemos ajudar a resolver os problemas de tráfego que todas as cidades enfrentam", acrescentou.





Esta expansão ocorre depois de a Uber ter comprado o serviço de bicicletas eléctricas Jump, em Abril deste ano. Foi a primeira aquisição de Dara Khosrowshahi desde que se tornou director executivo da plataforma.





O mercado de aluguer de bicicletas está já saturado em Berlim. A capital alemã tem já uma presença significativa de empresas como a OBike, com sede em Singapura, da chinesa Mobike, e da LimeBike, que também oferece passeios eléctricos de bicicletas. Estas empresas mobilizaram-se "agressivamente" para várias cidades da UE e dos Estados Unidos, com aplicações baseadas em serviços que permitem aos clientes encontrar a bicicleta mais próxima da sua localização e deixarem-na onde quiserem depois da sua utilização, de acordo com a agência noticiosa.





A Uber está também a planear levar o seu serviço de carros eléctricos UberGreen para a capital alemã ainda no decorrer deste ano, visto que quer promover a electrificação do serviço de transportes nas cidades da Europa.





Os novos serviços da Uber, assim como os seus planos futuros, enquadram-se na estratégia do CEO da empresa, que considera estes projectos como um exemplo da "nova Uber", que está a tentar ganhar lugar nos mercados internacionais, segundo a Bloomberg.





A empresa multinacional já oferece passeios de bicicleta eléctricas Jump em Washington DC, em São Francisco e outras cidades da Califórnia, onde os clientes podem fazer uma viagem de 30 minutos por dois dólares.





A Uber adiantou ainda que brevemente irá fornecer mais detalhes sobre os preços para os passeios de bicicletas eléctricas na Europa.