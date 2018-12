Uber está a estudar compra de start-up de aluguer de trotinetas eléctricas

A Uber está a considerar comprar uma start-up de aluguer de trotinetas elécticas. Em cima da mesa poderá estar um negócio com a Bird, com a qual a empresa tem estado em negociações. Mas, se esta operação falhar, há um plano B: a Lime, a dona das trotinetas verdes que já chegaram a Lisboa e na qual a Uber já tem uma participação minoritária.

A publicação The Information, que avançou esta informação, citando fontes próximas das empresas, refere um "possível acordo multimilionário com a Bird e a Lime". As negociações ainda estarão numa fase inicial.

Contudo, fontes próximas afirmam que um acordo pode não vir a materializar-se, sobretudo por não conseguirem chegar a um entendimento quanto ao preço destas empresas ainda muito recentes, cujos modelos de negócio ainda não foram devidamente "testados".

O presidente da Bird, Travis VanderZanden, afirmou entretanto que a "empresa não está à venda", o que pode ser interpretado como uma táctica de negociação por parte da empresa. Já a Lime, na qual a Uber já tem uma participação minoritária, disse estar "focada na construção de uma empresa independente que é líder global em soluções de mobilidade". A Uber não quis comentar.



Este possível acordo é colocado em cima da mesa numa altura em que ambas as start-ups estão a tentar atrair investidores para financiarem o seu crescimento rápido, mas que envolve custos elevados.



As duas empresas têm angariado nos últimos meses centenas de milhões de dólares. E lançaram os seus serviços em dezenas de cidades a nível mundial, o que pode significar que a Uber terá de pagar milhares de milhões para conseguir um acordo.