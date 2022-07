Kiev chama embaixador canadiano por causa de turbina para o Nord Stream

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia convocou o embaixador do Canadá em Kiev, depois do Governo de Otava ter decidido conceder licenças para o regresso à Alemanha de algumas turbinas do gasoduto Nord Stream."Foi pedido à parte canadiana que reconsidere a decisão, que mina a unidade euro-atlântica na aplicação do regime de sanções internacionais contra a Federação Russa", disse o ministério em comunicado.A turbina da empresa alemã Siemens estava a ser reparada no Canadá e, de acordo com vários meios de comunicação alemães, o regresso à Rússia pode depender do retorno do gasoduto Nord Stream ao trabalho, uma vez concluídos os trabalhos de manutenção que começaram segunda-feira.O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia expressou a sua "deceção" com a decisão canadiana, uma vez que poderá abrir a porta para a Rússia continuar a usar a energia como uma "arma híbrida" contra a Europa.A convocatória do diplomata canadiano surge um dia depois de o Governo ucraniano ter denunciado o acordo entre Alemanha e Canadá como "uma manipulação do regime de sanções para atender aos caprichos russos"."Este precedente perigoso vai contra o Estado de Direito e vai ter apenas uma consequência, que é reforçar a sensação de impunidade de Moscovo", disseram num comunicado em conjunto os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Energia.No texto, os Negócios Estrangeiros e a Energia enfatizaram que a turbina não é necessária para que a empresa estatal russa Gazprom continue a fornecer gás através do Nord Stream, uma vez que a estação de compressão em questão está equipada com várias, que foram desligadas sem motivo.O fornecimento de gás da Rússia à Alemanha é interrompido a partir de hoje durante dez dias devido aos trabalhos de manutenção do gasoduto Nord Stream 1 do Mar Báltico.O gás deixará de fluir e o fornecimento está programado para recomeçar no início da manhã de 21 de julho.No entanto, os funcionários estão muito preocupados com a possibilidade de os abastecimentos não serem restabelecidos, devido à guerra na Ucrânia.