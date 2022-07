Gazprom invoca "força maior" para parar fornecimento na Europa

Leia Também Kiev chama embaixador canadiano por causa de turbina para o Nord Stream

A empresa russa Gazprom estará a evocar "motivos de força maior" para interromper o fornecimento de gás à Europa, através do gasoduto Nordstream 1.De acordo com a Reuters, a indicação terá sido enviada a pelo menos um grande cliente na semana passada, a 14 de julho, com a empresa a prever dificuldades no abastecimento à Alemanha e países circundantes, devido a circunstâncias extraordinárias que fogem ao seu controlo.O gasoduto Nordstream 1 está parado desde dia 11 de julho, numa interrupção habitual para uma manutenção de dez dias. Contudo, no seguimento das sanções à Rússia, devido à invasão militar da Ucrânia, os países da União Europeia temem que o equipamento não seja reativado na quinta-feira, como previsto. Bruxelas estará já a preparar um plano de contingência para apresentar na quarta-feira. O documento deverá apresentar limites ao uso de energia do bloco, bem como a diversificação de fontes de energia e ainda a criação de um sistema de alertas.Na semana passada, a Gazprom tinha já emitido um comunicado a indicar nãoA turbina em causa, em reparação no Canadá, foi a protagonista de mais um momento diplomático tenso , com a Alemanha a pedir ao executivo de Justin Trudeau uma exceção nas sanções a Moscovo, de forma a permitir a recuperação e envio do equipamento. O gesto foi condenado pela Ucrânia.