UE com excedente de mais de mil milhões no comércio de carros elétricos e híbridos em 2019

De acordo com o gabinete estatístico da UE, as exportações de automóveis elétricos e híbridos elétricos, que podem ser conduzidos em combinação com um motor a gasolina ou gasóleo, valeram no ano passado 8,2 mil milhões de euros.Por seu lado, as importações para a UE de carros elétricos e híbridos elétricos valeram 7,1 mil milhões de euros, resultando num excedente comercial de 1,1 mil milhões de euros.Globalmente, o comércio de automóveis elétricos e híbridos elétricos de 2019 foi dominado pelos automóveis elétricos, que representaram 69% do valor das importações da UE e 56% do valor das exportações.Os automóveis elétricos híbridos representaram 31% das importações e 44% das exportações da UE.Em 2018, as exportações aumentaram 24% em relação a 2017, enquanto em 2019 aumentaram 54% em relação a 2018.As importações mais do que duplicaram entre 2017 e 2018 (+104%), enquanto que mais do que triplicaram (+208%) entre 2018 e 2019.Os principais destinos das exportações destes automóveis em 2019 foram o Reino Unido (26% das exportações em termos de valor), a Noruega (22%) e os Estados Unidos (19%).As importações para a UE provieram principalmente dos Estados Unidos (43% das importações em termos de valor), Coreia do Sul (23%) e Reino Unido (17%).