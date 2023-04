Um quarto das empresas da indústria alimentar tem até cinco anos

Leia Também Custos da indústria alimentar recuam pela primeira vez

Um quarto das empresas da indústria alimentar portuguesa foram constituídas nos últimos cinco anos, revelam dados da Iberinform.Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, a filial da Crédito y Caución indica que as empresas criadas nos últimos cinco anos totalizam 26%, enquanto 47% têm entre 6 e 25 anos. Já as que contam mais de um quarto de século de história representam 27% do total. Estas são, com efeito, as que lideram no que toca a volume de negócios, com uma fatia de 73%.Em termos de dimensão, o setor é composto quase na totalidade por micro e pequenas empresas que perfaziam aproximadamente 94% do tecido empresarial da indústria alimentar. As restantes dividem-se por empresas médias (5%) e de grande dimensão (1%). Não obstante, de acordo com a Iberinform, em termos de volume de negócios, as microempresas apenas representam 4% do total de volume de negócios, enquanto as pequenas faturam 12% e as de média dimensão 29%. E, apesar de apenas 1% serem de grande dimensão, lideram nas contas contribuindo com 55% da faturação.Em termos de localização verifica-se uma grande dispersão geográfica, com uma concentração significativa de empresas nos cinco distritos líderes - Lisboa (16%), Porto (15%), Aveiro (7%), Braga e Setúbal (ambos com 6%) - que, juntos, representam metade das empresas da indústria alimentar em Portugal, assinala a Iberinform.Ne evolução da tesouraria, os prazos médios de pagamentos a fornecedores aumentaram de 65 para 69 dias no último exercício financeiro, no entanto, os de recebimentos de clientes diminuíram de 65 para 64 dias. Números que, aponta a Iberinform, "demonstram que as empresas da indústria alimentar neste momento conseguem financiar-se com o dinheiro dos seus clientes, já que recebem antes de pagar aos seus fornecedores". Tanto que, considerando todas as empresas classificadas em base de dados com o CAE 10 - Indústria alimentar, 38% apresentam um baixo risco de incumprimento, indica.