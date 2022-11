Uma deputada, Novo Banco com BCP e o Estado ficou “a arder”

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No final de 2012, António Peixoto era apresentado como cabeça de lista do PS à Câmara de Famalicão, mas o partido viria a desistir do seu candidato independente em maio de 2013, o ano em que bateu no fundo a empresa deste empresário, que, nessa altura, presidia também à Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF).



Em cinco anos, a Avetel, que vendia equipamentos e serviços de telecomunicaç...