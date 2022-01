Unilever pondera elevar oferta pela unidade de bens de consumo da Glaxo

A Unilever manteve conversações com bancos no sentido de obter financiamento adicional para reforçar a oferta de compra da unidade de bens de consumo da área dos cuidados de saúde da GlaxoSmithKline (GSK), diz a Bloomberg citando fontes próximas do processo.



Carla Pedro cpedro@negocios.pt 20:39







A empresa anglo-holandesa, dona de marcas como o sabonete e shampos Dove e os gelados Ben & Jerry, ainda não tomou uma decisão final quanto ao "adoçar" da sua oferta, mas as conversações com os bancos apontaram para um financiamento suficiente para elevar a proposta para mais de 50 mil milhões de libras (59,8 mil milhões de euros) – valor da mais recente das suas três ofertas, que a Glaxo rejeitou ontem, por uma mão cheia de marcas como o analgésico Panadol e a pasta dentífrica Sensodyne. A oferta de 50 mil milhões de libras sobre a unidade GSK Consumer Healthcare, feita a 20 de dezembro do ano passado, repartia-se por 41,7 mil milhões em dinheiro e 8,3 mil milhões em ações da Unilever. Segundo as mesmas fontes, que pediram anonimato, a Unilever, liderada por Alan Jope, poderá decidir vender alguns ativos "não core"da Glaxo a compradores como empresas de capital de risco, o que ajudaria a financiar a aquisição. Recorde-se que a Unilever é já detentora de produtos da Glaxo, depois de ter comprado em 2018 a sua unidade de bens de consumo na Índia e noutros mercados asiáticos, o que incluiu a marca de bebidas quentes à base de malte Horlicks. A GSK, sublinha o Financial Times, tem estado a preparar uma cisão desta sua unidade de bens de consumo da área dos cuidados de saúde – uma joint-venture com a Pfizer (que detém 32%). A nova empresa seria liderada por Brian McNamara, da GSK, e o conselho de administração seria presidido por Dave Lewis, ex-CEO da Tesco que desempenhou também cargos de topo na Unilever. Os investidores ativistas, incluindo o fundo de cobertura de risco Elliot Management, têm pressionado a CEO da Glaxo, Emma Walmsley, no sentido de explorar outras opções – incluindo a venda – se isso for melhor para gerar mais retorno aos acionistas, recorda ainda o FT. Saber mais Unilever Sensodyne Glaxo Dove Panadol GSK

