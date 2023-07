Leia Também Venda da Efacec deverá ser concluída no final do mês

O Governo admite que a Efacec vai passar por "sobressaltos e dificuldades" e espera que o fundo Mutares, que comprou a empresa, faça "aquilo com que se comprometeu"."Reconheço que vão existir dificuldades e sobressaltos [...] mas todos os sinais que recebo são positivos", afirmou António Costa Silva na comissão parlamentar de Economia. O governante não detalhou as dificuldades e sobressaltos que mencionou."Espero que a Mutares, que já está a trabalhar com a Efacec, com a sua administração, está a identificar as áreas de trabalho faça aquilo com que se comprometeu. Eles têm um plano para a preservação da companhia e para desenvolver o seu potencial tecnológico e esse plano passa por trabalhar nos mercados alvo que eles conhecem bem, nomeadamente a Alemanha e os Estados Unidos da América", afirmou.O Negócios noticiou que a reestruturação da Efacec prevê um "haircut" de 50% da dívida de 58 milhões de euros que a empresa contraiu através de um empréstimo obrigacionista a cinco anos realizado em 2019, com uma taxa fixa de 4,5%. Solução tem de ser viabilizada em assembleia de obrigacionistas.O Governo anunciou a venda da Efacec à Mutares mas não revelou o valor da venda.