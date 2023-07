Venda da TAP deve ser aprovada no final de julho

O decreto-lei sobre a privatização da TAP deverá ser levado a conselho de ministros no final do mês. Bancos de investimento já estão no terreno.

Venda da TAP deve ser aprovada no final de julho









