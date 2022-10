Vendas do setor do café crescem 3% em 2021 para 717 milhões

Leia Também Grupo Nabeiro espera faturar 430 milhões este ano

As vendas do setor do café em Portugal cresceram 3% em 2021, em termos homólogos, atingindo cerca de 717 milhões de euros, de acordo com dados da Associação Industrial e Comercial do Café (AICC).De acordo com os mesmos dados, o aumento foi impulsionado sobretudo pelas exportações, que aumentaram 23,13% em valor, para 106 milhões de euros, tendo o mercado interno atingido 611 milhões de euros, um aumento de 0,15% face a 2020.O mercado nacional consumiu, no ano passado, cerca de 26 mil toneladas de café, menos 3,15% do que em 2020, tendo o setor exportado perto de 17.500 toneladas, um aumento de 18,3%.Por outro lado, as importações atingiram 272,4 milhões de euros, um aumento de 23,8%, indicou a associação, que se baseou em números do INE, Banco de Portugal e da consultora Nielsen.Segundo a AICC, o café é "um produto âncora na hotelaria, restauração e cafetarias (canal Horeca), e como tal com grande impacto na economia nacional", adiantando que "no período pós-pandemia e com as restrições de venda deste canal, o setor teve quebras drásticas neste segmento em 2020 e 2021, mas que já começaram a recuperar em 2022, devido à retoma do turismo e à abertura total do comércio, mas ainda longe dos valores de 2019".De acordo com a associação, existem em Portugal 72 empresas do setor, que emprega 3.278 pessoas diretamente.