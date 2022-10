Grupo Nabeiro espera faturar 430 milhões este ano

Leia Também Delta apresentou máquina única no mundo que desafia a gravidade

O presidente executivo (CEO) do grupo Nabeiro - Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro, disse esta terça-feira que a "ambição" é ter um volume de negócios de 430 milhões de euros este ano, "15% acima de 2019".Rui Miguel Nabeiro falava com os jornalistas à margem do lançamento da nova máquina da Delta Q desenhada pelo francês Philippe Starck, que decorreu no Capitólio, em Lisboa."O volume de negócios este ano poderá chegar aos 430 milhões de euros, é essa a nossa ambição", afirmou o gestor.A meta é "recuperarmos finalmente da pandemia, tivemos dois anos abaixo de 2019, este ano aquilo que é a nossa ambição e que acreditamos que vai acontecer é que estaremos 15% já acima de 2019 do ponto de vista de faturação", detalhou o presidente executivo.O mercado internacional representa atualmente 35% do volume de negócios do grupo.