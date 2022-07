Setor do café "acorda" da pandemia e cresce quase 10% em 2021

O café voltou a surtir efeitos em Portugal, já que o setor fechou o ano passado com um crescimento das vendas de 9,3% para 530 milhões de euros, depois da queda acentuada em 2020 devido às restrições impostas pela pandemia, revela um estudo setorial da Informa D&B.Uma tendência que se vai manter este ano, assinala a empresa, num comunicado enviado esta quinta-feira às redações.As exportações de café torrado e solúvel aumentaram 32,2% para os 115 milhões de euros no ano passado, ainda assim abaixo das importações que atingiram 208 milhões, fruto de um crescimento de 33,3%, detalha a Informa D&B.Espanha figura como o principal destino das exportações - com uma fatia de quase um terço em 2021 - seguindo-se a França, Reino Unido e Suíça.Em sentido inverso, França lidera como país de origem das importações nacionais, com um peso de 37%, seguida de Espanha, com 33% do total.Segundo a Informa D&B, o setor do café em Portugal contava com 77 operadores em 2021, com a zona Norte a concentrar 36% do total. As empresas de pequena dimensão predominam, já que 71% tem menos de uma dezena de funcionários.