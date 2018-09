Venda do VA Grupo rende perto de 700 mil euros à Vista Alegre

A alienação de 100% da participação da Vista Alegre no capital social da VA GRUPO - Vista Alegre Participações, anunciada no final de Agosto, foi já concluída, referiu esta segunda-feira a empresa em comunicado à CMVM.

A Vista Alegre Atlantis, que é detida em mais de 90% pela Visabeira, estima que "seja por esta gerada uma mais-valia nos resultados consolidados inferior a 700.000 euros".

Além disso, a empresa de porcelanas, cristal e vidro anunciou que se encontram concluídas as operações de aquisição de 100% do capital social da Cerutil – Cerâmicas Utilitárias e, indiretamente, de 100% do capital social da Bordalgest, e de 83,99% do capital social da Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro (Bordallo Pinheiro).

"Estas operações de concentração de participações sociais na Vista Alegre reforçam o seu posicionamento nos mercados da loiça de mesa e de forno e visam conferir maior diversificação aos seus segmentos de negócio em linha com a estratégia divulgada ao mercado, bem como robustez à situação financeira do Grupo Vista Alegre", sublinha a empresa.

A empresa projecta que, com a integração da Cerutil e da Bordallo Pinheiro, "a sociedade tenha um volume de negócios de 92,7 milhões de euros e 48,2 milhões de euros por referência, respectivamente, a Dezembro de 2017 e Junho de 20181".