Além da compra da Bordallo Pinheiro, a Vista Alegre acordou ainda vender a VA GRUPO - Vista Alegre Participações à sociedade Visabeira Imobiliária por 21,7 milhões de euros. "A empresa é exclusivamente detentora de diversos imóveis extraexploração, que se encontram valorizados ao justo valor nos capitais próprios", explica a mesma fonte.

A Vista Alegre comprou a Cerutil, empresa que detém a Bordallo Pinheiro. A aquisição foi feita à Visabeira, dona maioritária da Vista Alegre, por 48,5 milhões de euros, revela a empresa em comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."Estas operações reforçam o posicionamento da Vista Alegre como líder no sector, conferindo ao Grupo Vista Alegre maior dimensão e diversificação, e detenção da marca centenária 'Bordallo Pinheiro'. Tanto a Cerutil como a Bordalo Pinheiro têm evidenciado nos últimos anos um forte crescimento e rentabilidade crescentes", salienta a empresa no mesmo comunicado.A Vista Alegre passa assim a incorporar a Bordallo Pinheiro, numa altura em que a Visabeira já admitiu que quer aumentar o capital disperso em bolsa. Numa entrevista ao Negócios e à Antena 1, em Março, o presidente da Visabeira e da Vista Alegre, Nuno Miguel Marques (na foto), revelou que a sua intenção é aumentar a dispersão do capital da Vista Alegre Atlantis, que actualmente ronda os 2,5%, não tendo ainda calendário para o fazer. Mas admite que possa ocorrer ainda este ano.