Em entrevista à Lusa, o presidente do conselho de administração da Vista Alegre adiantou que, apesar do aumento de capital não se ter concretizado, nem tudo foi negativo para o grupo, mas que agora a prioridade passa por "redefinir a estratégia".



Ou seja, "tirar complexidade àquilo que era a nossa oferta, àquilo que era a nossa estratégia no ano passado. Quando digo tirar complexidade é: vamos primeiro pagar a dívida associada e que era limitadora de distribuição de dividendos e de outras restrições (...) que havia dentro do perímetro da própria Vista Alegre", afirmou o 'chairman'.



A Vista Alegre está impossibilitada de distribuir dividendos até final de 2026, nos termos de contratos de empréstimos celebrados com a CGD e BCP.



"Esta é uma primeira estratégia para depois" o grupo decidir "ou por aumento de capital ou por alienação de uma participação minoritária da Vista Alegre", prosseguiu.



"Ainda não temos 'timings [prazos] definidos", sublinhou.



Em suma, "primeiro iremos tratar deste primeiro ponto, a Vista Alegre vai ficar livre e disponível para poder distribuir dividendos aos seus acionistas. Não vai ter uma série de restrições (...) e a partir desse momento, sim, depois voltaremos ao mercado quando acharmos oportuno", disse.



Sobre a limitação do pagamento de dividendos, Nuno Marques afirmou que essa é uma das restrições que a Vista Alegre pretende retirar.



"Essas limitações foram impostas na altura da aquisição da empresa" pela Visabeira, e nesse tempo a empresa "em si tinha um determinado valor, uma determinara dimensão" e "um conjunto de problemas", apontou.



"Hoje, passados 10 anos, naturalmente a imagem é outra, o valor da própria Vista Alegre é outro. Na nossa opinião, nem sequer faz sentido e são totalmente desproporcionadas essas mesmas limitações e restrições e, portanto, uma das estratégias é retirá-las. Como? Pagando aquilo que se tem de pagar", assegurou.



Relativamente à suspensão do aumento de capital, Nuno Marques apontou que, apesar de a Vista Alegre estar em bolsa há mais de 30 anos, a marca "era uma ilustre desconhecida no mercado bolsista" a nível de investidores internacionais.



Apesar do aumento de capital não ter sido concluído com sucesso, "correu bastante bem porque conseguimos, dentro de um dos objetivos principais", dar a "conhecer a Vista Alegre nesse mercado, considerou o gestor.



"Tivemos inúmeros investidores institucionais internacionais que quiseram vir conhecer" o grupo e que "tiveram pena" que o processo tenha sido suspenso, "porque reconheceram qualidade, dinamismo", disse.



"Reconheceram que a Vista Alegre, entre os seus pares, a nível internacional, está com uma tendência de crescimento quando outros não estão", acrescentou.

