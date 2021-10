Vista Alegre quebra ciclo negativo com regresso aos lucros nos primeiros nove meses

Leia Também Vista Alegre reduz perdas e aumenta receitas em 16,5% no primeiro semestre

A Vista Alegre registou lucros de 600 mil euros nos primeiros nove meses de 2021. O valor compara com os prejuízos de 2,4 milhões de euros acumulados até setembro do ano passado. Em comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa sublinha que, no período em análise, foi invertido "o ciclo negativo decorrente da pandemia covid 19".O volume de negócios da Vista Alegre atingiu os 80 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, que significa um aumento de 5,6% face ao mesmo período de 2020. O valor foi "suportado principalmente no crescimento das vendas nos segmentos da porcelana e da faiança". No terceiro trimestre, o volume de negócios ascendeu a 30,5 milhões de euros.A empresa registou um EBITDA acumulado de 14,7 milhões de euros, que representa uma subida de 44,1% face ao período homólogo.Já a margem EBITDA recuperou para níveis pré-pandemia, situando-se nos 21,7% no terceiro trimestre, 0,4 pontos percentuais acima da margem registada em 2019, "confirmando a excelente recuperação económica da Vista Alegre", nota a empresa.A Vista Alegre, que foi afetada pelo encerramento de lojas durante o período crítico da pandemia, destaca que o terceiro trimestre de 2021 já foi marcado por uma "gradual recuperação da crise", após terem sido tomadas medidas nas várias geografias onde a empresa opera que "surtiram um efeito positivo que se verifica na recuperação da atividade com visível reflexo nos seus resultados".Os mercados externos representam 80,8% do volume de negócios da empresa no período, "com grande preponderância de vendas para os países europeus".Os canais de venda ao público registaram vendas de sete milhões de euros, valor que compara com os 5,5 milhões verificados no mesmo período de 2020. Em termos acumulados, destaca a empresa, "o canal online continua em crescimento e regista vendas superiores em 68% rem relação ao período homólogo".As filiais em Espanha, Estados Unidos e Brasil contribuíram com vendas 9,3 milhões de euros, um valor "muito postivo", na visão da empresa, que ficou 82% acima das vendas no mesmo período de 2020 e já 21% acima das vendas no mesmo período de 2019.O desempenho operacional resultou numa redução da divida líquida consolidada em cerca de 2,5 milhões de euros face ao valor registado no primeiro semestre.O Grupo Vista Alegre garante ter "perspetivas positivas quanto à evolução do seu negócio, tendo em conta o nível de encomendas em carteira existentes assim com o progressivo incremento do nível de confiança das pessoas em função do crescente nível de vacinação que ajudará a retoma progressiva da normalidade".