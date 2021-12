Sueca Northvolt faz "história" com arranque da produção de baterias

Tal como prometido, a "gigafactory" da sueca Northvolt começou a produzir baterias para carros elétricos antes do final de 2021. A empresa anunciou esta quarta-feira ter dado início "a um novo capítulo da história industrial da Europa", ao tornar-se na primeira companhia do velho continente a "desenhar, desenvolver e fabricar" uma célula de bateria.Em comunicado, a Northvolt destaca que a célula, que saiu da fábrica na noite desta terça-feira, "representa um marco" para o qual a empresa tem vindo a trabalhar desde que anunciou a construção da "gigafactory" em Skellefteå, em 2017. O CEO da empresa, Peter Carlsson, tinha adiantado à Reuters que a fábrica iria começar a produzir em 2021, nem que fosse "na véspera de Ano Novo".A produção vai continuar em 2022, ano em que a Northvolt conta fazer as primeiras entregas de baterias a clientes. A empresa tem acordos com fabricantes como a Volkswagen, sua principal acionista, BMW e Volvo. Tem uma carteira de encomendas superior a 23 mil milhões de euros."Isto é só o início. Estamos ansiosos para que a fábrica aumente a sua capacidade de produção ao longo dos próximos anos, de forma a contribuir para a transição energética da Europa", refere Peter Carlsson, citado na mesma nota.A fábrica, que emprega 500 pessoas, vai atingir uma capacidade de produção de 60 GWh por ano.No início do mês a Northvolt anunciou uma parceria com a Galp , que prevê a construção de uma refinaria de lítio em Portugal. O projeto "Aurora" deverá representar um investimento de 700 milhões de euros e criar 1.500 empregos diretos e indiretos. A localização ainda está a ser estudada.