Warren Buffett entra no 'top' cinco das maiores fortunas mundiais

Na quarta-feira, o preço das ações Berkshire Hathaway atingiu um recorde que permitiu a Buffett ser incluído numa lista que soma nomes como Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault e Bill Gates.Warren Buffett, de 90 anos, é um dos empresários mais bem sucedidos e respeitados de todos os tempos, mas a sua fortuna nunca tinha atingido um tal pico, com os investidores a preferirem apostar em ações tecnológicas nos últimos anos.De acordo com a revista dedicada à economia e aos negócios, o conglomerado Berkshire Hathaway possui mais de 60 empresas, incluindo a seguradora norte-americana Geico e a fabricante de baterias Duracell.Warren Buffett já doou mais de 41 mil milhões de dólares (34,3 mil milhões de euros) até à data, a maior parte à Fundação Gates e às fundações dos filhos, indicou a Forbes.Em 2010, Buffett e Bill Gates lançaram uma organização filantrópica que pedia aos bilionários que se comprometessem a doar pelo menos metade da riqueza à caridade.No 'ranking' de bilionários da Forbes em tempo real, apenas quatro empresários têm uma fortuna superior: o fundador da Amazon, Jeff Bezos (179,6 mil milhões de dólares, ou 150 mil milhões de euros), seguido pelo dono da Tesla, Elon Musk (165,1 mil milhões de dólares ou 138 mil milhões de euros), o líder do grupo LVMH Bernard Arnault (158,5 mil milhões de dólares ou 133 mil milhões de euros), e o cofundador da Microsoft Bill Gates (125,6 mil milhões de dólares ou 105 mil milhões de euros).O fundador da rede social Facebook, Mark Zuckerberg, ocupa o sexto lugar, com uma fortuna estimada em 96,7 mil milhões de dólares (81 mil milhões de euros), enquanto a de Buffet está avaliada em 100,3 mil milhões de dólares (84 mil milhões de euros).