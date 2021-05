Warren Buffett aponta Greg Abel como provável sucessor na Berkshire Hathaway

Leia Também Warren Buffett entra no 'top' cinco das maiores fortunas mundiais

Para Warren Buffett, o atual vice "chairman" das operações "non-insurance", Greg Abel, seria um sucessor provável para assumir a liderança da Berkshire Hathaway, num cenário em que o multimilionário deixe o cargo.As declarações foram feitas durante o encontro anual do conglomerado. Questionados sobre o tema da descentralização, já que necessita de "um certo tipo de cultura", Buffett e Charlie Munger, o vice "chairman" da Berskshire, apontaram que "Greg [Abel] irá manter a cultura", fazendo uma alusão à possibilidade de sucessão.Conforme notam os meios internacionais, os planos para a sucessão do conglomerado não foram detalhados publicamente até aqui, embora a empresa tenha afirmado em várias ocasiões que tem um plano em marcha. Tendo em conta a idade já avançada de Buffett e Munger - 90 e 97 anos, respetivamente, as dúvidas sobre a sucessão da Berkshire têm vindo a instalar-se.E, Greg Abel, de 58 anos, tem sido apontado em algumas ocasiões como um sucessor para ocupar o cargo do "oráculo" de Omaha. Também Ajit Jain, de 69 anos, que lidera os negócios de seguros da empresa, já foi apontado como outro sucessor provável.Em declarações ao canal de televisão CNBC, Warren Buffett explorou mais a possibilidade de sucessão, após as declarações da reunião anual se tornarem públicas. "Os diretores estão de acordo que, caso me acontecesse algo esta noite, seria o Greg [Abel] a assumir o negócio amanhã."Na eventualidade de algo acontecer a Greg Abel, "seria Ajit a assumir a liderança". Para os líderes da Berkshire, a idade é vista como um fator determinante para a decisão final. Uma vez que Greg Abel tem menos uma década que Ajit Jain, a idade colocaria o canadiano em posição de vantagem nos cenários hipotéticos de sucessão.O eventual sucessor de Warren Buffett, que lidera as operações da Berkshire há mais de 50 anos, terá a seu cargo um conglomerado avaliado em 630 mil milhões de dólares (cerca de 522,81 mil milhões de euros), com negócios que se estendem da área da energia até aos seguros ou ao retalho.