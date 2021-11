Web Summit da era covid traz delatores e ativistas

A pandemia será tema incontornável na cimeira tecnológica que por estes dias vai marcar a agenda de Lisboa e do país. Os rostos do movimento “Black Lives Matter” e os delatores do Facebook e do Cambridge Analytica são alguns dos cabeças de cartaz.

