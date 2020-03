Well’s faz entregas em parceria com a Glovo e sem taxa em pedidos acima dos seis euros

A partir de hoje é possível comprar produtos da Well's em todas as cidades onde a Glovo opera. E até dia 9 de abril a taxa de entrega é gratuita para encomendas superiores a seis euros. Nos casos em que o valor do pedido seja inferior a este montante, a taxa aplicar será de um euro.

Este acordo, realizado entre as duas marcas, permitirá aos portugueses obterem os produtos da marca especialista em saúde, beleza, bebé e bem-estar onde quiserem, na mesma cidade, em menos de uma hora.

"Sabendo da importância que muitos destes produtos têm na rotina de pessoas de todas as idades, neste momento difícil devido ao novo covid-19, a Glovo e a Well’s comprometem-se a assumir os custos de entrega destes artigos. O objetivo é tornar produtos da Well’s mais acessíveis a todos, especialmente entre utilizadores pertencentes a grupos de risco", refere a empresa.

O serviço está disponível desde hoje em Lisboa, Porto, Braga, Vila Real, Guimarães, Póvoa do Varzim, Aveiro, Coimbra, Covilhã, Viseu, Leiria, Torres Vedras, Barreiro, Almada, Setúbal, Évora, Faro Funchal e Ponta Delgada.

A Glovo refere que tem vindo a manter contacto regular com as associações, autoridades sanitárias e restaurantes, no sentido de implementar todas as orientações em termos de saúde, segurança e bem-estar dos utilizadores, estafetas, parceiros e funcionários.