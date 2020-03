Uber põe motoristas a entregar compras e vai pagar ao dia

A plataforma vai reforçar a capacidade logística dos retalhistas com serviço “drop-off” e passa a transferir diariamente os valores faturados através da aplicação para “facilitar a gestão de tesouraria” dos restaurantes.

A Uber anunciou esta sexta-feira, 27 de março, que está a desenvolver em Portugal uma nova solução B2B para "ajudar a escala e a capacidade logística de retalhistas e empresas de bens de consumo a terem entregas eficazes com a comunidade de motoristas" que viaja com esta plataforma no país.