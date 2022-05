Alemanha facilita regras para construir terminal de GNL em apenas 10 meses

Leia Também Importação de gás através de Espanha cai 96% no primeiro trimestre

A Alemanha anunciou esta terça-feira que se prepara para revelar ainda esta semana nova legislação que permitirá à maior economia europeia construir um novo terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) em apenas 10 meses, com ligação direta à rede de distribuição do país, avançou a Bloomberg.Para isso, o Governo de Berlim irá cortar para apenas um décimo do tempo que demora o processo que normalmente envolve a aprovação e construção destas infra-estruturas.Além do terminal de GNL, a Alemanha está também a contar com quatro terminais flutuantes, que poderão estar instalados já na próxima primavera, o que permitirá substituir pelo menos 70% das importações russas de gás, depois de anos a resistir à mudança para o GNL americano, por ser mais caro."Temos uma boa hipótese de fazer isto, algo que até agora era impossível na Alemanha: construir um terminal de GNL em menos de um ano. E não é apenas do interesse da Europa, estamos a criar uma infraestrutura que representa mais segurança para toda a Europa".Espanha é neste momento o país da Europa que mais GNL importa, de acordo com a Bloomberg.