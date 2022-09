Alemanha nacionaliza Uniper com injeção de 8 mil milhões

Leia Também Alemanha prepara nacionalização de três energéticas

Depois de vários rumores e considerações por membros do governo, a Alemanha vai nacionalizar a maior importadora de gás do país, a Uniper. É esperada que a aquisição esteja comprida até ao final do mês.O executivo do chanceler Olaf Scholz revelou que vai controlar cerca de 99% da energética, após ter injetado 8 mil milhões de euros na empresa e ter comprado a participação maioritária, que pertencia à Fortum, detida maioritariamente pelo governo finlandês.A Uniper acumulou cerca de 8,5 mil milhões de euros em perdas relativas ao mercado do gás, depois dos preços desta matéria-prima terem escalado, na sequência da invasão russa da Ucrânia.O Estado alemão fica assim com 78% da participação da Fortum, numa compra de 480 milhões de euros. Esta compra levanta ainda questões sobre uma taxa imposta às energéticas pelo governo alemão que deverá entrar em vigor a um de outubro.O governo alemão está ainda a preparar a aquisição de mais duas energéticas, a VNG e a Securing Energy for Europe (SEFE), de acordo com a Bloomberg. No entanto as negociações têm sido "complexas" - palavra usada por Robert Habeck, Ministro da Economia do país.No caso da VNG, as questões prendem-se com os custos para substituir o gás proveniente da Rússia, que podem chegar mil milhões de euros, que ficarão do lado do Estado caso a operação seja concretizada.Já a nacionalização da SEFE, antiga Gazprom Germania, incorre no risco de o dinheiro da aquisição ir parar a mãos russas, uma vez que a lei alemã poderá requerer o pagamento de uma compensação aos antigo donos da empresa.