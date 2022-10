Andy Brown deixa liderança da Galp no final do ano

Leia Também Gestor dos petróleos vai liderar transição na Galp

O gestor britânico Andy Brown vai deixar a direção executiva da Galp Energia no dia 31 de dezembro. A intenção foi comunicada na manhã desta segunda-feira pela petrolífera à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."Aceitei com grande honra o convite para o mandato 2019-2022 com o objetivo de preparar a empresa para um futuro de sucesso numa altura de grandes desafios para o setor", indica Andy Brown no comunicado. "Durante este período como CEO, dediquei-me a concretizar o nosso objetivo – 'vamos regenerar o futuro juntos' – transformando a Galp numa empresa mais aberta, dinâmica e rentável, que se tem adaptado às energias mais limpas do futuro. Um caminho só possível com o trabalho extraordinário realizado pelas pessoas talentosas da Galp e o apoio do Conselho de Administração" destacou."Gostaria de expressar o meu apreço ao Andy Brown pela liderança da nossa Comissão Executiva, pela coesão inspiradora e pelo excelente trabalho realizado na reestruturação da empresa para crescer e transformar o seu portefólio para liderar na transição energética, facilitando a futura execução da estratégia definida pelo Conselho de Administração", expressou ainda, também no comunicado, Paula Amorim, presidente do Conselho de Administração da Galp.Andy Brown assumiu o cargo de CEO da Galp em fevereiro de 2021, depois de ter estado 35 anos na Shell, onde chegou ao cargo mais alto do negócio de exploração petrolífera.