Atual CFO vai ser o novo presidente executivo da Galp

Filipe Crisóstomo Silva, atual administrador financeiro da Galp, será o CEO da petrolífera a partir de janeiro do próximo ano. O gestor substituirá Andy Brown - que anunciou em outubro a sua decisão de abandonar o lugar.

A decisão foi comunicada esta quarta-feira, 16 de novembro, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Filipe Silva é CFO (administrador financeiro) da Galp desde julho de 2012 e de acordo com informação disponível no site da empresa é responsável pela seguintes áreas: Finanças & M&A, Contabilidade e Fiscalidade, Planeamento & Performance, Relações com Investidores, IT & Digital, Transformation Office, Data Office, Procurement & Contratação, Gestão de Risco & Controlo Interno e Auditoria Interna.

Antes de entrar na Galp, Filipe Silva foi responsável pela área de investment banking do Deutsche Bank em Portugal, instituição da qual se tornou CEO em 2008.





No comunicado à CMVM, Paula Amorim, chairman da petrolífera, deixa um elogio ao novo CEO. "É um executivo experiente com vasta experiência na companhia e nos mercados de energia e estou certo de que esta sucessão é a que melhor permite à Galp continuar o seu caminho de crescimento e transformação, de acordo com as orientações estratégicas definidas".