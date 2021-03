APA garante que vai continuar a fiscalizar negócio das barragens EDP

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, garante que a entidade que representa sinalizou, dentro das suas competências, os assuntos que deviam ser solucionados no âmbito da venda das barragens, e que estes ficaram resolvidos antes de a APA dar luz verde à operação. Além disto, relembra que tem a obrigação de continuar de olho na implementação dos contratos, e é o que pretende fazer.



"Continuaremos a acompanhar e fiscalizar a implementação do contrato de concessão", afirmou Nuno Lacasta, perante os deputados da Assembleia da República.



O líder da APA foi chamado para ser ouvido no Parlamento pelo PSD e PAN, no sentido de esclarecer algumas das questões que estão a ser levantadas quanto à venda de seis barragens da EDP à Engie.

A APA faz parte da discussão na medida em que deu o seu parecer ao Governo sobre a venda. A agência considerou em julho de 2020, ainda o processo estava inacabado, que não estariam reunidas as condições para a realização da operação. Contudo, veio a própria entidade esclarecer através de um comunicado, seguiram-se esclarecimentos que permitiram a luz verde que chegou da parte da APA em novembro de 2020.



Nas intervenções na audição, Nuno Lacasta foi reiterando que a APA exerceu as suas competências. "Cada macaco no seu galho", afirmou o líder da entidade, apontando que "a APA não faz política" e portanto se cingiu a "funções exclusivamente técnicas". Para defender o rigor com que foi levado a cabo o processo, Lacasta sublinha que, em vez dos 30 dias previstos na lei para dar um parecer, a entidade levou 11 meses até à pronúncia final. Confrontada com as acusações do PCP de que a APA parece ter agido como consultora da EDP e Engie, tendo em conta o vaivém de informação, o presidente da agência rejeita que seja esse o caso e insiste no rigor.



Entre os aspetos que Lacasta diz terem sido assegurados pela APA estão a capacidade da Engie, a transação de recursos humanos da EDP para a nova gestão e a EDP vai ter de ajudar à adaptação da nova concessionária.



No mesmo comunicado que foi enviado à imprensa, a entidade liderada por Nuno Lacasta explicou que o documento de julho "é um de vários contributos analíticos ao longo deste processo" e refere que "foi também solicitada a análise por parte do Ministério das Finanças, nomeadamente a Parpública, sobre as condições contratuais da operação da alienação, nomeadamente de natureza financeira, que concluiu tratar-se de um negócio entre dois particulares e que não cabia ao Estado qualquer análise e/ou intervenção para além da que possa impactar com os contratos de concessão".



A EDP concluiu, em 17 de dezembro, a venda por 2,2 mil milhões de euros de seis barragens na bacia hidrográfica do Douro a um consórcio de investidores formados pela Engie, Crédit Agricole Assurances e Mirova.