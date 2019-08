Apenas a Dinamarca não depende do petróleo exterior na UE. Portugal depende a 100%

EU relies on net imports for 87% of its oil consumption ?



Estonia records the highest oil import dependency rate (115%), whilst the United Kingdom (35%) and Denmark (-4%) the lowest



How dependent is your country on oil imports ?



A dependência de importações de petróleo é calculada como o rácio das importações líquidas de petróleo (importações menos as exportações, se as houver) no consumo de petróleo no território em causa, incluindo a vertente marítima.A acumulação de reservas de petróleo (portanto, comprar sem consumir) leva o rácio de alguns países para lá dos 100%. É o caso da Estónia (115%), de Malta (104%), da Eslovénia, da Bulgária e de Chipre.Contudo, também há alguns países que são menos dependentes do petróleo exterior. É o caso da Croácia (77%), da Roménia (61%) e do Reino Unido (35%).No caso da Dinamarca, o rácio é negativo (-4%), ou seja, a economia dinamarquesa não é dependente do petróleo exterior. Pelo contrário, o país exporta esta matéria-prima.