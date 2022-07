Associação Zero defende renovação de mais de 70% dos edifícios portugueses

Leia Também Fundo ambiental recebeu 214 candidaturas para transição energética de edifícios públicos

Mais de 70% dos edifícios são ineficientes energeticamente, devendo "quase todos" os edifícios ser renovados, segundo uma análise da associação ambientalista Zero que conclui que os apoios à eficiência energética estão no caminho, mas precisam de melhorias.A associação avaliou os programas de apoio à eficiência energética nos edifícios residenciais no que respeita à pobreza energética, desde a comunicação, candidatura e plataforma, ligação ao mercado, modo de implementação do aviso, critérios de elegibilidade, tipologias de intervenção, valor limite e taxas de comparticipação, majoração da comparticipação, recomendando uma maior ambição estratégica e coordenação."A Zero considera que os programas de apoio à eficiência energética nos edifícios estão no caminho certo, mas ainda são insuficientes e o modelo atual precisa de melhorias. A transformação do parque edificado é exigente e é necessário ter ambição quando se reconhece que mais de 70% dos edifícios não são eficientes em termos energéticos, ou seja, quase todos os edifícios portugueses deviam ser renovados", defende, em comunicado divulgado este domingo.A associação lista várias recomendações para melhorar a eficiência energética e o acesso aos apoios, como diversificar a fonte de comunicação dos apoios, passando a abranger 'influencer' e programas de TV.A Zero lembra que o investimento na eficiência energética é "crucial" e tem um impacto "extremamente relevante" para a sociedade, essencial para melhores condições de habitabilidade e conforto térmico, e para a dinamização do mercado da eficiência e renovação energética e de energias renováveis nas habitações.