Governo tem 123 milhões de euros para a eficiência energética dos edifícios

Leia Também Edifícios eficientes essenciais para a descarbonização da Europa

Leia Também Verbas comunitárias: Plano de resiliência português com 36 reformas e 77 investimentos para 14 mil milhões

O Executivo de António Costa tem um envelope de 123 milhões de euros para aumentar o desempenho energético dos edifícios, bem como para fomentar o uso de equipamentos mais eficientes. No Orçamento do Estado para o resto do ano, o Governo aposta, neste campo, na adoção de medidas passivas e de progressiva eletrificação do edificado."Neste âmbito, importa referir o contributo de outros investimentos previstos no PRR, no âmbito da saúde, habitação, respostas sociais, e qualificações e competências, através das quais se prevê o apoio à renovação de edifícios e infraestruturas, seguindo critérios exigentes de eficiência energética ou o apoio à vertente de construção de novos edifícios, com uma procura de energia primária inferior (em pelo menos 20%) ao requisito NZEB (edifícios com necessidades quase nulas de energia)", indica o documento.O Governo indica que "a forte aposta na eficiência energética conduzirá a um salto qualitativo para a população portuguesa, reduzindofortemente as situações de pobreza energética, que, no presente, afetam milhares de famílias". O Executivo estima que esta aposta se traduza na redução de 35% do consumo de energia primária.Notícia atualizada