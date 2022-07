Barragens do Tâmega começam a funcionar em pleno ainda este mês

As centrais hidroelétricas de Gouvães e Daivões da Iberdrola vão entrar em funcionamento ainda este mês, permitindo reforçar o sistema elétrico nacional numa altura em que a importação de energia atinge valores recorde, avança esta sexta-feira o "Dinheiro Vivo" As duas unidades do complexo do Tâmega terão uma potência total instalada de 998 megawatts (MW) e fazem parte do projeto do Tâmega, que irá compensar o fecho das centrais a carvão e a intermitência das renováveis. Desse projeto, faz também parte outra central do Alto Tâmega (com 160 MW) deverá estar "operacional na primeira metade de 2024, conforme previsto".Em conjunto, as três centrais elétricas irão aumentar em 6% a potência instalada em Portugal, com uma produção anual de 1.766 Gigawatts-hora (GWh), o que equivale ao abastecimento de energia de cerca de 440 mil casas. O Sistema Eletroprodutor do Tâmega é um dos maiores projetos da Europa e ganha importância com a recente crise energética, que se reflete na subida generalizada dos preços ao consumidor.