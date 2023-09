Blackrock aumenta participação na EDP Renováveis para 3,06%

EDP - Energias de Portugal, que detém

Leia Também Aumento de capital dá participação qualificada ao fundo de Singapura na EDPR

A EDP Renováveis anunciou esta terça-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ter sido informada pela gestora de ativos norte-americana Blackrock sobre a mudança na sua participação qualificada na empresa.Em resultado de transações executadas a 31 de agosto de 2023, a Blackrock ultrapassou o patamor mínimo de 3% para posições acionistas qualificadas (subindo para os 3,065%) da EDP Renováveis, o que corresponde a mais de 31,3 milhões de direitos de voto na empresa.Além de deter já 6,82% do grupo EDP, a Blackrock reforça agora também no capital da EDP Renováveis, ao lado do fundo soberano de Singapura GIC, que tem 4,25% (na sequência do aumento de capital realizado em 2023) e da própria71,27% da EDPR.Para o CEO da EDP e EDP Renováveis, Miguel Stilwell d'Andrade, a diversificação acionista da elétrica é um objetivo estatégico para os próximos anos.