Aumento de capital dá participação qualificada ao fundo de Singapura na EDPR

O fundo soberano de Singapura passou a deter uma participação qualificada no capital da EDP Renováveis, após o aumento de capital da energética.





"A GIC Private Ltd ("GIC") notificou a EDPR de que, em resultado de transações executadas a 3 de março de 2023, ultrapassou o patamar mínimo de 3% para posições acionistas qualificadas", pode ler-se no comunicado enviado pela empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade à CMVM.





A GIC Private conta agora com uma participação de 4,303% do total de direitos de voto na empresa, com uma carteira de 43.521.069 direitos.





No início deste mês, a EDP Renováveis anunciou a operação de aumento de capital de mil milhões de euros, inteiramente suportada por um acordo de investimento com o fundo soberano de Singapura, um dos principais investidores mundiais a longo prazo.





O fundo pagou através da Lisson Grove Investment pagou 19,62 euros por cada ação da EDPR.