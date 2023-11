Botijas de gás com preço 1,5% a 5,2% acima do recomendado pelo regulador

Leia Também ENSE: um em cada cinco locais fiscalizados não cumpre preços máximos no gás

Os preços do gás de petrelóleo liquefeito (GPL) engarrafado (butano e propano) anunciados pelos operadores em outubro foram entre 1,5% e 5,2% superiores à estimativa da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), de acordo com um documento divulgado esta sexta-feira pelo regulador.Segundo o Relatório Mensal de Supervisão dos Preços do GPL, registou-se "na garrafa de propano [de 11 kg] uma diferença de 5,2%, representando um preço anunciado superior ao preço eficiente em 1,611 euros/garrafa". Já na garrafa de 45 kg de gás propano observou-se "uma diferença de 3,7%, representando um preço anunciado superior ao preço eficiente em 4,059 euros/garrafa".Por seu lado, na garrafa de 13 kg de gás butano houve "uma diferença de 1,5%, representando um preço anunciado superior ao preço eficiente de 0,482 euros/garrafa", de acordo com a ERSE.Os preços anunciados resultam da média dos preços reportados no Balcão Único da Energia pelos operadores com volume de negócios superior a 1.000 garrafas por ano, correspondendo à oferta comercial de base, isenta de descontos, para os modelos de garrafa mais comercializados, sendo "representativos dos preços de venda ao público no território continental".Os preços eficientes são determinados tendo em conta as cotações do mercado internacional, às quais acrescem componentes de logística, reservas estratégicas, enchimento, retalho e encargos fiscais.A entidade reguladora indica que "no último mês verificou-se uma tendência decrescente nas cotações internacionais do propano e do butano, representando uma diminuição de sensivelmente 2,8% e 2,1% para o propano e para o butano, respetivamente"."Relativamente aos últimos quatro meses, […] verificou-se que os preços anunciados apresentaram, regra geral, um desvio positivo relativamente aos preços eficientes", nota, acrescentando, contudo, que "os desvios têm vindo a diminuir significativamente, verificando-se até desvios negativos em outubro, nalgumas tipologias de garrafas".Para novembro, a ERSE refere que, refletindo "a trajetória de descida nas cotações dos mercados internacionais", os preços eficientes calculados pelo regulador são de 29,35 euros para a garrafa de 11 kg de propano, uma descida de 0,73% face ao preço eficiente de outubro; de 105,45 euros para a garrafa de 45 kg de propano, um recuo de 0,88% face ao mês anterior; e de 31,07 euros para a garrafa de 13 kg de butano, uma diminuição de 0,63%.