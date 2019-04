O ambiente chegou mesmo a ser de tensão naquele local tendo obrigado a unidade de intervenção da GNR a intervir.



As companhias aéreas já pediram aos passageiros que contactem o aeroporto para confirmarem se os seus voos foram ou não cancelados. Os veículos pesados tiveram que abastecer em Aveiras sob protestos dos motoristas de matérias perigosas em greve.O ambiente chegou mesmo a ser de tensão naquele local tendo obrigado a unidade de intervenção da GNR a intervir.As companhias aéreas já pediram aos passageiros que contactem o aeroporto para confirmarem se os seus voos foram ou não cancelados.

Oito camiões-cisterna com combustível escoltados pela GNR já se encontram a caminho do Aeroporto de Lisboa. Este comboio de camiões com combustível, que parte de Aveiras de Cima, tem como objetivo limitar ao máximo os efeitos da greve.Neste momento alguns aviões já foram desviados para fora do país para abastecer e outros contam com combustível de reserva de emergência para fazer face às necessidades.