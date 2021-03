Cepsa tem à venda metade do negócio das estações de serviço

A Cepsa está à procura de um comprador para quase metade do seu negócio de estações de serviço, que conta atualmente com cerca de 1.800 postos em Espanha e Portugal.





A intenção da petrolífera é incorporar um novo acionista com uma participação de 49% no negócio, numa operação do género "sale & leaseback", que desse ao novo sócio financeiro um papel passivo na gestão, de acordo com o El Economista.





Assim, na mira da empresa estarão fundos imobiliários, fundos de pensões ou investidores em negócios de infraestrutura, que entrem com capital mas não queiram ter um papel excessivamente ativo na gestão.





Segundo a mesma publicação, a Cepsa, detida pela Mubadala e pela Carlyle, pretende acelerar o seu plano de expansão internacional, e prevê abrir, nos próximos dois anos, mais de 150 postos de venda no México, para posteriormente alcançar uma quota de mercado de 4%.





A petrolífera também tem planos para crescer em Marrocos, onde tem uma aliança com a Derhem Holding. Ali, o objectivo é chegar aos 100 postos de venda nos próximos cinco anos.





Para a venda de quase metade do negócio das estações de serviço, a espanhola já contratou o BNP Paribas e a Allen & Overy, que irão atuar como assessores desta operação.