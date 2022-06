Cleanwatts arrecada 25 milhões de euros em ronda de investimento internacional

Leia Também Goldman Sachs investe 200 milhões de euros em empresa da Visabeira

A empresa portuguesa de software de energia Cleanwatts, arrecadou 25 milhões de investimento do especialista europeu em equity Verdane, que através do seu fundo de impacto Idun apostou no crescimento da PME nacional para escalar o seu negócio em mercados internacionais para desenvolver Comunidades de Energia.O negócio foi assessorado pela sociedade de advogados Garrigues, numa ronda de investimento Série A, maior de uma sociedade portuguesa até ao momento.Para o investidor internacional, a Cleanwatts tornou-se num ativo interessante com um aumentos nos lucros de 65% em 2021 e expetativas de crescimento de mais de 200% para 2022. Além disso, oferece soluções inovadores de gestão de energia que ajudam as comunidades locais a aproveitar os benefícios da produção e consumo partilhados.Neste momento, a Cleanwatts está a construir mais de 80 comunidades de energia, sendo que várias já estão operacionais. A empresa gere e controla 2 TWh de en energia, ou o equivalente ao consumo de 500,000 lares anualmente, além de ter em operação 15MW de capacidade solar fotofoltaica em telhados e coberturas. Através das Comuinidades de Energia da Cleanwatts, os membros podem baixar os seus custos de energia até 60%."Atenuar o custo crescente da energia é um enorme desafio global. Felizmente, as comunidades de energia renovável representam uma solução eficaz e eficiente para resolver esse problema. Uma ampla gama de tecnologias viáveis e estruturas regulatórias estão finalmente em vigor para que nossa sociedade reformule a sua relação com a energia e prepare o caminho para um futuro mais limpo, justo e sustentável", disse Michael Pinto, CEO e cofundador da Cleanwatts, em comunicado.Fundada em Coimbra, neste momento a Cleanwatts já opera em Portugal, Itália, Espanha e Estados Unidos, com planos para se expandir para a Europa e Ásia. O investimento da Verdane será usado para acelerar e expandir a presença comercial da empresas nestes mercados-alvo.Com este crescimento, a empresa espera aumentar em 50% o número de colaboradores nos próximos 6 a 12 meses, contratanto mais 40 pessoas para as suas equipas da Europa e EUA."A nossa equipa está impressionada com o potencial da Cleanwatts de fornecer uma solução global para um problema local, em dezenas de milhões de lares nos EUA e no Reino Unido. Queremos ajudar a empresa nesta fase crítica da sua jornada de crescimento", disse Bjarne Kveim Lie, cofundador e sócio-gerente da Verdane. Até à data, a Verdane já investiu em mais de 30 negócios siustentáveis.